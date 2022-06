55-jährige Radfahrerin aus Frankenthal bei Sturz schwer verletzt

Germersheim. Eine Radfahrerin aus Frankenthal hat sich am Samstagmittag bei einem Sturz schwer verletzt. Nach Polizeiangaben musste die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Bei sonnigem Wetter befuhr das Ehepaar bei einem Radausflug in der Südpfalz die L 545 im Bereich Scheibenhardt / Bienwaldmühle in Richtung Steinfeld. Die 55-jährige Radfahrerin kam dabei ohne Fremdeinwirkung leicht von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und stürzte auf die Straße. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt.