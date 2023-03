Walldorf. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 bei Walldorf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 8. März, ist der 54-jährige Autofahrer an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben.Laut Polizei dauern die Unfallermittlungen weiter an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1