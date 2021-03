Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen hat sich am Montagvormittag ein 10-jähriges Kind leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ignorierte eine 54-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Friedrichstraße/Schinkelstraße/Jahnstraße ein Stopp-Zeichen. Aus diesem Grund kollidierte sie mit dem Wagen einer 51-Jährigen. Ein zehnjähriges Kind, das sich im Auto der 51-Jährigen befand, wurde hierbei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

