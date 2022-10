53-jähriger Motorradfahrer gestürzt und beinahe überfahren

Dörrenbach. Noch rechtzeitig ausweichen konnte eine Autofahrerin als ein Motorradfahrer bei Dörrenbach gestürzt ist. Der 53-Jährige aus dem Kreis Germersheim war in einer Rechtskurve zu schnell gefahren, berichtet die Polizei am Dienstagvormittag. Er rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und die entgegenkommende 73-Jährige konnte gerade noch in den Grünstreifen ausweichen. Dabei beschädigte sie zwei Richtungstafeln.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass er betrunken war und stellten seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro.