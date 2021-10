Speyer. Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag gegen 23.20 Uhr auf der Wormser Landstraße in Speyer in eine Polizeikontrolle geraten. Bei dem 53-Jährigen konnte ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt werden, teilte die Polizei mit. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

