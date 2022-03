53-jähriger Kleintransportfahrer kollidiert mit Baum und löst dadurch Großeinsatz aus

Schwetzingen. Aus bislang unbekannten Gründen ist ein 53-jähriger Kleintransportfahrer am frühen Dienstagmorgen in Schwetzingen mit einem Baum kollidiert. Nach Angaben der Polizei soll der Mann zuvor auf Höhe des "Neuen Messplatz" von der Fahrbahn abgekommen sein. Sowohl das Fahrzeug als auch der Baum wurden bei der Kollision stark beschädigt. Weil aus dem Kleintransporter Betriebsflüssigkeit austrat und drohte, in einen dort befindlichen Gulli abzufließen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die erforderlichen Reinigungsarbeiten führten zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 40.000 Euro. Der beschädigte Baum wurde durch einen Stadtgärtner gefällt.

