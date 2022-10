Birkweiler. Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall in Birkweiler verursacht. Die 53-Jährige wollte auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes Am Hiller auffahren, hielt jedoch mittig auf der Fahrbahn an und fuhr plötzlich rückwärts, berichtet die Polizei. Dabei prallte sie gegen ein vorbeifahrendes Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,65 Promille bei der 53-Jährigen nach.

