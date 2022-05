Schifferstadt. Die Feuerwehr hat am Mittwoch eine Frau aus ihrem umgekippten Fahrzeug in Schifferstadt befreien müssen. Wie die Polizei berichtet, stieß die 53-Jährige gegen ein geparktes Auto in der Lessingstraße. In Folge dessen kippte ihr Auto auf die linke Seite. Durch den Unfall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu.

