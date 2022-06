52-jähriger Motorradfahrer verunfallt und schwer verletzt

Lindenberg. Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei Lindenberg verunfallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 52-Jährige die B39 vom Lambrecht kommend in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog den 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden und weist einen Schaden von etwa 2.000 Euro auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1