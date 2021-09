52-Jähriger geht vorgetäuschter Liebe auf den Leim - um 60.000 Euro betrogen

Worms. Opfer einer vorgetäuschten Liebe ist ein 52 Jahre alter Wormser geworden. Dabei brachte ihn eine vermeintlich 36 Jahre alte Frau aus Belgien um insgesamt 60.000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bereits im Juni dieses Jahres war der Kontakt auf einer Dating-Plattform entstanden. „Im Laufe der Zeit schaffte es die Frau, sich im täglichen Leben seines Opfers unverzichtbar zu machen - und zwar ohne ein einziges Treffen“, berichtete die Polizei. Bei den Gesprächen sei es nicht um Geld gegangen. Mit Themen wie Beruf, Familie, Liebe und eine gemeinsame Zukunft wurde der Mann um den Finger gewickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch dann seien finanzielle Schwierigkeiten bei der vermeintlichen Frau aufgetreten. „Für die Miete, Essen und Versicherung half der Wormser zunächst mit dreistelligen Beträgen aus, die er auf ein ausländisches Konto überwies“, so die Polizei. Die Beträge seien mit der Zeit größer geworden. Der 52-Jährige half in seiner Gutgläubigkeit weiter aus - bis er am Mittwoch schließlich Anzeige bei der Kriminalpolizei erstattete.

„Versprochen wird die große Liebe, doch dahinter steckt häufig das so genannte Love- oder Romance-Scamming“, erklärte die Behörde zum Vorgehen des Täters oder der Täterin. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken seien die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. „Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen“, warnte die Polizei. Geht es nach den Beamtinnen und Beamten, sollte man grundsätzlich Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen.