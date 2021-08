52-Jähriger bewirft Mitarbeiter der Gemeinde mit Glasflasche

Mutterstadt. Ein 52-Jähriger hat am Samstagabend Mitarbeiter der Gemeinde unter anderem mit einer Glasflasche beworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Kommunale Vollzugdienst zu einer Ruhestörung in der Robert-Koch-Straße in Mutterstadt gerufen. Um die Einhaltung der Nachtruhe zu gewährleisten, wurde durch den Vollzugsdienst ein 52-jähriger Anwohner angesprochen. Dieser reagierte uneinsichtig und bewarf die eingesetzten Mitarbeiter der Gemeinde unter anderem mit einer Glasflasche. Die Würfe verfehlten ihr Ziel, den Mann erwartet dennoch ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1