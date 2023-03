52-Jährige aus Rhein-Pfalz-Kreis verliert mehrere zehntausend Euro

Rhein-Pfalz-Kreis. Mit einem Verlust von mehreren zehntausend Euro ist eine 52 Jahre alte Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis Opfer einer Betrugsmasche geworden. Sie hatte sich über ein Online-Dating-Portal in einen angeblichen Soldaten verliebt, der in Frankreich stationiert sei, berichtet die Polizei. Die dahinter steckenden Betrüger hatten eine emotionale Abhängigkeit geschaffen, Treffen in Aussicht gestellt, die nie stattfanden und die 52-Jährige schließlich zur Überweisung des Geldbetrages veranlasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1