Germersheim. Ein 51-jährigen ist unter Drogen und Alkoholeinfluss am Freitagabend auf eine E-Scooter in Germersheim angehalten worden. Wie die Polizei mitteilte gab der Mann an einen Joint geraucht zu haben. Ein zusätzlicher Alkoholtest ergab bei dem 51-Jährige 0,41 Promille.

