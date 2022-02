51-jähriger Rollerfahrer unter Drogen kassiert mehrere Anzeigen

Neustadt/Weinstraße. Förmlich um eine Kontrolle gebettelt hat nach Ansicht der Polizei Neustadt ein 51-jähriger Rollerfahrer. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war der Mann in der Speyerdorfer Straße auf dem Fußgängerweg an einem an der Ampel wartenden Streifenwagen vorbeigefahren – vermutlich um nicht bei Rot halten zu müssen. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten nicht nur fest, dass der 51-Jährige keinen Führerschein besitzt, ein durchgeführter Drogenvortest zeigte zudem den Konsum von THC und Amphetamin an. Der Mann hatte außerdem noch eine geringe Mengen Amphetamin in der Hosentasche. Er musste zur Blutentnahme mit zum Revier, ihn erwarten mehrere Anzeigen.

