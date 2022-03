51-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schriesheim. In Schriesheim ist ein Motorradfahrer mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige auf einer Landstraße in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Autofahrer zusammen.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden insgesamt in Höhe von mehr als 10.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da durch den Unfall Öl ausgelaufen ist, musste die Straße anschließend gereinigt werden.