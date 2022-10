51-Jähriger in Speyer von Unbekanntem zu Boden geschlagen und ausgeraubt

Speyer. Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag in Speyer zu Boden geschlagen und ausgeraubt worden. Der 51-Jährige hatte sich auf seinem Nachhauseweg am Eselsdamm einem 44 Jahre alten Mann und dessen Freundin angeschlossen, berichtet die Polizei. Der ihm fremde Mann schlug ihm unterwegs unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht, sodass der 51-Jährige ohnmächtig zu Boden fiel. Als er wieder zu Bewusstsein kam, stellte er fest, dass sein Handy und Bargeld gestohlen wurden. Der Mann und die Frau waren geflüchtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizeikräfte durchsuchten die Wohnung des 44-jährigen Täters nach dem Raubgut, fanden stattdessen jedoch Drogen auf.