50.000 Euro Schaden nach Brand zweier Gartenhütten in Wiesloch

Wiesloch. Bei einem Brand in der Wieslocher Gartenstraße ist in der Nacht zum Montag ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei soll dort kurz nach 0.30 Uhr eine Gartenhütte in Brand geraten sein. Trotz der Löschmaßnahmen der Feuerwehr griff das Feuer auf eine weitere Gartenhütten über. Dabei wurde auch ein angrenzender Pkw-Unterstand und der dort abgestellte Pkw beschädigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die in Richtung der Wohngebäude der Gartenstraße zog, wurden die Bewohner durch die Einsatzkräfte informiert und aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gebracht.

Die Löscharbeiten wurden gegen 1.30 Uhr beendet. Es wurde keiner verletzt. Die Polizei nimmt nun die die Ermittlungen zur Brandursache auf