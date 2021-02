Worms. Der junge Migrant schaut die vier Beamten mit großen Augen an und weiß gar nicht recht, wie ihm geschieht. Er wollte sich da vorne nur etwas zu essen holen, stammelt er in gebrochenem Deutsch. Das darf er aber nicht. Nicht um diese Uhrzeit. Schließlich ist es 21.30 Uhr in der Wormser Fußgängerzone. Sich etwas zu essen holen zu wollen, ist kein triftiger Grund, um die Wohnung zu verlassen. Worms hat eine Ausgangssperre ab 21 Uhr verhängt. Sie soll vermeiden helfen, dass sich das Coronavirus noch stärker ausbreitet. Immerhin hat die Nibelungenstadt während der vergangenen Tage nach einem rasanten Anstieg der Ansteckungszahlen den höchsten Inzidenzwert in ganz Rheinland-Pfalz. Das hat die Kommunal- und Landesverwaltung zum Handeln gezwungen: Eine neue Allgemeinverfügung hat am Mittwoch neue Regeln für die Stadt aufgestellt: Maskenpflicht in der Innenstadt, Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr und die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um die Stadt, gemessen ab der Stadtgrenze.

Die Bilanz der Großkontrolle Die Polizei und der kommunale Vollzugsdienst der Stadtverwaltung Worms haben am Donnerstag tagsüber und in der Nacht 1152 Personen und 916 Fahrzeuge kontrolliert.

und kontrolliert. Dabei registrierten die Beamten 53 Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen.

gegen die Corona-Bestimmungen. 26 Personen trugen keine ordnungsgemäße Mund-Nasen-Bedeckung .

. 20 Ordnungswidrigkeiten wurden wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhängt.

verhängt. Ein 37-jähriger Mann aus Recklinghausen verstieß gegen die 15 Kilometer-Beschränkun g.

g. Ein Großteil der Kontrollierten zeigte sich nach Angaben der Polizei einsichtig und begrüßte zum Teil auch die geltenden Regeln.

und begrüßte zum Teil auch die geltenden Regeln. Vereinzelt sei es zu Unmutsbekundungen und abschätzigen Kommentaren gekommen. Ein 20-jähriger Mann, der als Beifahrer in einem Auto unterwegs war, muss sich für unflätige Bemerkungen gegen Beamte der Bereitschaftspolizei in einem Ermittlungsverfahren verantworten. bjz

In der zweiten Nacht dürfen Journalisten die Kontrollen begleiten. Die Maßnahmen sollen ja auch bekannt werden. Rund 30 Polizeibeamte sind an diesem Donnerstagabend in der Stadt unterwegs, begleitet von mehreren Kamerateams der regionalen Fernsehsender, Fotografen und gut einem Dutzend Journalisten. Die begleiten im Pulk die Einsatzkräfte. Ein Trio aus Osthofen, das um 21.15 Uhr in der Nähe des Bahnhofs unterwegs ist, steht plötzlich mitten im Zentrum nicht nur des polizeilichen, sondern auch des geballten Medieninteresses. Die Journalisten nehmen zur Kenntnis, dass die drei jungen Leute die nächtliche Ausgangssperre offenbar nicht mitbekommen haben. Die Vollzugsbeamten der Stadt nehmen die Personalien auf. Die Verwaltung wird später entscheiden, ob sie ein Bußgeld gehen die drei verhängt.

Am Anfang wurden die nächtlichen Spaziergänger verwarnt, aber ab jetzt soll es Strafen setzen. 500 Euro kostet der Verstoß gegen die Auflagen. „Wir meinen es ernst“, sagt Ordnungsdezernent und Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek. Ab diesem Abend gilt’s. Es gehe nicht darum, der Stadt zusätzliche Einnahmen zu verschaffen, betont Oberbürgermeister Adolf Kessel. Man müsse aber runter von den hohen Inzidenzwerten, um das Gesundheitssystem tragfähig zu halten. Im Wormser Klinikum liegen 35 Corona-Patienten, rund zehn davon auf der Intensivstation. In der ganzen Region sind Intensivbetten und Klinikpersonal längst knapp geworden.

Damit die Spielregeln auch eingehalten werden, haben Stadtverwaltung und Polizei ihr Ordnungspersonal auf die Straßen geschickt. Seit Mittwochnacht wird kontrolliert, an den Ein- und Ausfallstraßen der Stadt werden Kontrollpunkte aufgebaut, im Zentrum patrouillieren Streifenpolizisten.

Und welche Ausnahmen lassen die Beamten gelten, wenn sie Menschen auf den Straßen antreffen? Es reiche nicht, wenn man der Oma einen Tee gekocht hat, erläutert Thomas Lebkücher, Leiter der Wormser Polizeiinspektion. „Der Kontrollierte ist in der Beweispflicht“, sagt er. Viele können das leisten, etwa der junge Mann, den die Beamten am Bahnhofsvorplatz anhalten. Er komme von der Spätschicht aus einem Bürstädter Gewerbebetrieb, sagt er. Sein Ausweis bestätigt, dass er direkt um die Ecke wohnt. „Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend“, sagt der Polizist, der mit drei Kollegen der Bereitschaftspolizei die Innenstadt „bestreift“, wie es im Polizeideutsch heißt.

Um 22 Uhr herrscht in der Kämmererstraße gähnende Leere, allenfalls ein paar Hundebesitzer gehen mit ihrem Vierbeiner Gassi. Auch an der Kontrollstelle zwischen Judenfriedhof und dem ehemaligen Krankenhaus Hochstift bauen die Beamten ab. Polizeichef Lebkücher lässt die durchgefrorenen Beamten Feierabend machen, kündigt aber ab: „Die Kontrollen gehen weiter.“