50 Prozent aller Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis sind Omikron-Verdachtsfälle

Rhein-Neckar. Bei der Hälfte aller positiven Corona-Fälle seit dem Jahreswechsel im Rhein-Neckar-Kreis handelt es sich Omikron-Verdachtsfälle. „Die Omikron-Variante ist zwischenzeitlich in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis angekommen“, wird Dr. Anne Kühn, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, in einer Pressemitteilung vom Mittwoch zitiert. „Wir verzeichneten seit dem Jahreswechsel bereits einen Anteil an Omikron-Verdachtsfällen von ungefähr 50 Prozent aller neu eingehenden Fälle“, so Kühn weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Omikron-Fälle würden sich nach Angaben des Landratsamts im Kontext von Familienfeiern oder Restaurantbesuchen häufen. „Wir beobachten einen vergleichsweise starken Anstieg der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seit dem 23. Dezember 2021, also ungefähr seit den Weihnachtsfeiertagen“, erklärte Kühn. Die Infektionslage sei dynamisch, nach den Feiertagen würden laufend Fälle und Verdachtsmeldungen hinzukommen. Über das Wochenende zum Jahreswechsel seien 687 neue Fälle gemeldet worden. Davon habe es sich um 341 Omikron-Verdachtsfälle gehandelt. „Am Dienstag waren es dann bereits 403 Omikron-Verdachtsfälle. Dies entspricht einem Anstieg an Verdachtsfällen um 18 Prozent von Montag, 3. Januar 2022 zu Dienstag, 4. Januar 2022“, erläuterte Kühn weiter und blickte voraus: „Voraussichtlich wird die Omikron-Variante durch die höhere Ansteckungsfähigkeit in den nächsten Tagen zur dominanten Variante werden.“

Verstärkt Fälle in Schulen und Kitas erwartet

Eine zuverlässige Prognose, wie schwer die Omikron-Welle ausfallen könnte, sei nicht möglich, „da sich diese Variante mit einer hohen Geschwindigkeit ausbreitet“, so Kühn. Durch das Ferienende erwartet der Kreis in den nächsten Wochen zudem verstärkt Fälle in Schulen und Einrichtungen. Welche konkreten Auswirkungen die Variante auf den Schul- und Kitabetrieb haben wird, sei dabei noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kühn appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, sich weiter an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu halten. Dazu gehören die Boosterimpfung, das Testen, die Reduktion von Kontakten und das Tragen einer FFP2-Maske. "Eine effektive Kombination dieser Maßnahmen führt zu einer effektiveren Bekämpfung des Virus“, betonte Kühn.