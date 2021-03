Speyer. Seit 50 Jahren ziert es nun den Speyerer Dom: das Bronzetor des Hauptportals. Am 7. März 1971 wurde es als Geschenk zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten vom damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl dem Speyerer Domkapitel überreicht, wie das Bistum Speyer mitteilte. Mit einer Höhe von über acht Metern, dreieinhalb Metern Breite und einem Gesamtgewicht von sechs Tonnen, sei das Speyerer Hauptportal eine der größten Domtüren der Welt, hieß es. Beeinflusst durch spätantike und frühromanische Portale, schuf der Salzburger Künstler Toni Schneider-Manzell ein bedeutendes Werk zeitgenössischer christlicher Kunst. Der Speyerer Bischof Anton Schlembach würdigte in einer Rede im Jahr 2000 anlässlich der Restaurierung des Portals dessen künstlerische und programmatische Gestaltung: „Nie zuvor hatte unser Dom ein so kunstvolles, dem Bauwerk so gemäßes und in seiner inhaltlichen Botschaft so reiches Portal.“ red

Ein Salzburger Künstler hat das Bronzetor geschaffen. © Klaus Venus