50-Jähriger sticht auf Parkplatz mit Schere auf Jungen ein

Neustadt/Weinstraße. Ein 50-Jähriger hat in Neustadt ohne ersichtlichen Grund mit einer Nagelschere auf einen 7-Jährigen eingestochen und ihn verletzt. Wie die StA Frankenthal und die Polizei Neustadt gemeinsam mitteilen, kam es am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Martin-Luther-Straße zu der gefährlichen Körperverletzung. Der Junge war gerade dabei, einen Einkaufswagen zu holen, als der Mann ihn angriff. Nach der Tat flüchtete der 50-Jährige zu Fuß. Die Polizei konnte ihn jedoch mithilfe von Zeugenaussagen unweit vom Tatort festnehmen.

Der Mann ist ohne festen Wohnsitz, psychisch krank und er war betrunken. Sein Tatmotiv ist bislang unklar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Der Junge wurde oberflächlich am Kopf verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.