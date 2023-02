50-jähriger Mann randaliert und greift Sanitäter in Neustadt an

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften in Neustadt an der Weinstraße ist ein Mann gewalttätig gegen einen Sanitäter und einen Polizisten geworden. Der 50-Jährige habe am späten Freitagabend in seiner Wohnung randaliert und sich dabei verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Als er vom Rettungsdienst versorgt werden sollte, habe der Mann dem Sanitäter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch als Polizisten eintrafen, habe er sich noch immer hochaggressiv gezeigt, so dass ihm der Einsatz eines Tasers angedroht wurde. Da er sich auch daraufhin nicht beruhigte, musste der Mann gefesselt werden, wogegen er sich heftig gewehrt habe. Einem Polizisten trat er in den Bauch. Der 50-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, daher sei er in eine Fachklinik gebracht worden.