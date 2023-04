50-Jähriger bespuckt und bedroht Passanten mit Eisenstange in Speyer

Speyer. Ein 50 Jahre alter Mann hat am Samstag in Speyer randaliert und mehrere Passanten belästigt bis er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Zunächst erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis, weil er eine Blumenauslage vor einem Einkaufsmarkt umwarf, heißt es von der Polizei. Der 50-Jährige wurde nicht in den Markt gelassen, weil gegen ihn bereits Hausverbot bestand.

Gegen Mittag drängte er mehreren Passanten in der Maximilianstraße politische Gespräche auf. Nachdem die Menschen ihn ignorierten, reagierte der 50-Jährige wütend und beleidigte die Personen und spuckte einer von ihnen ins Gesicht. Einem anderen Passant schlug er mit einer Getränkedose die Brille aus dem Gesicht. Mit einer Eisenstange nahm der 50-Jährige dann eine drohende Haltung gegenüber einer weiteren Person ein.