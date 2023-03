50-jähriger Autofahrer verstirbt in Neustadt noch an Unfallstelle

Neustadt. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 39 ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben verursachte der 50-Jähriger beim Linksabbiegen den Unfall. Er wollte mit seinem Fahrzeug aus Neustadt-Geinsheim kommend auf die B 39 in Fahrtrichtung Neustadt einbiegen. Hier missachtet er die Vorfahrt einer 38-jährigen Frau, weshalb es zum Zusammenstoß kam. „Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert“, schreibt die Polizei weiter in der Pressemitteilung. Der 50-Jährige Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 38-Jährige sowie zwei der drei sich im Fahrzeug befindlichen Kindern wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt, heißt es weiter. Die B 39 war für die Dauer der Räumungsarbeiten vier Stunden voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber und drei Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Außerdem war die Feuerwehr Neustadt mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 20.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1