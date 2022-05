50 000 Euro pro Verein für bessere Nachwuchsarbeit

Rhein-Neckar. Die Stiftung „Anpfiff ins Leben“ hat erstmals die 20 Vereine vorgestellt, die im Rahmen des Projekts „Anpfiff Jugendräume“ eine Fördersumme von insgesamt einer Million Euro erhalten. Die Auftaktveranstaltung fand in der Klima Arena in Sinsheim im Beisein von Politikern aus der Region statt. Das Projekt wurde von der Stiftung „Anpfiff ins Leben“ anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens mit der Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung gestartet und bietet jedem Verein zweckgebundene Fördermittel von bis zu 50 000 Euro.

Simone Born, die das Projekt initiierte und die seit 2019 bestehende Vereinsberatung von „Anpfiff ins Leben“ verantwortet, und Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, begrüßten alle Teilnehmer in der Klima Arena, bevor Dietmar Pfähler, Vorsitzender von „Anpfiff ins Leben“, und Henrik Westerberg, Referent Sport bei der Dietmar Hopp Stiftung, die Arbeit der Sportvereine würdigten.

„Mit unserem bisher größten Projekt läuten wir eine neue Ära ein“, freut sich Pfähler. „In jedem Verein liegt die Zukunft bei den Kindern und Jugendlichen. Für sie sind die Vereine wichtige soziale Lernorte. Mit unserer Vereinsberatung und unserer Expertise wollen wir die Vereine bei der Neuausrichtung ihrer Jugendarbeit unterstützen, um ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen.“

Ausschlaggebend für die Förderung durch die Dietmar Hopp Stiftung war, dass die Themen rund um den Jugendsport nachhaltig angegangen werden. „Bei ’Anpfiff Jugendräume’ wird die physische Ausstattung der Jugendräume mit der Qualifizierung verknüpft – die ideale Kombination, um die Vereine zukunftsfähig aufzustellen“, so Westerberg.

Riesige Resonanz

Insgesamt 139 Vereine hatten sich bis Ende Februar beworben. „Wir sind überwältigt von der großen Resonanz an Bewerbungen“, freute sich Projektleiter Sebastian Ebeling. „Das zeigt, welch großen Stellenwert das Thema Bildung einnimmt“.

Unter den Gewinnern sind Vereine aus den unterschiedlichsten Bereichen. Für sie begannen im April die ersten Qualifizierungen und Workshops. Ziel der Beratung ist es, ihre Strukturen zu optimieren, um Aufgaben besser zu lösen. So soll ein Bildungsangebot an die Nachwuchssportler etabliert werden. Dafür wird eine alte Räumlichkeit des Vereins durch Umgestaltung mit Mobiliar und Technik in einen modernen Jugendraum verwandelt.

Folgende Vereine erhalten die Förderung: SV Germania Weingarten, Heidelberger TV, VfB Eppingen, TV Edigheim, SC Rot-Weiß Rheinau, TSV Lingenfeld, SV Waldwimmersbach, SV Ruchheim, TC Plankstadt. TS Mühlburg, FV Nußloch, SC Neustadt/Weinstraße, SV Horchheim, WSV Lampertheim, FC Flehingen, TSV Schöllbronn, TC Hockenheim, VfB Wiesloch, TSG Wiesloch und TSV Palmbach. red