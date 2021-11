5-Jähriger bei Unfall in Schwetzingen schwer verletzt

Schwetzingen. Bei einem Unfall in Schwetzingen ist am Samstagnachmittag ein 5-jähriges Kind schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der Junge bei Grünlicht gemeinsam mit seinen Eltern eine Fußgängerampel in Höhe des Bellamar, als eine 56-jährige Autofahrerin das für sie geltende Rotlicht missachtete und mit dem Kind kollidierte. Der 5-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung und Abschürfungen. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

