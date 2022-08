49-Jährige fährt in Gönnheim in parkendes Auto - drei Personen leicht verletzt

Gönnheim. Eine 49-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend in Gönnheim auf der Bahnhofstraße mit ihrem Fahrzeug ungebremst in ein geparktes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, entstand an den beiden Autos jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Die Fahrerin, ihr 45-jähriger Beifahrer und der 10-jährige Sohn verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, daher war die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt. Ein Alkohol- und Drogenkonsum konnte bei der Fahrerin ausgeschlossen werden. Nach eigenen Angaben sei sie unachtsam gewesen.

