Frankenthal. Ein 47 Jahre alter Mann hat in einer Kirche in Frankenthal randaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte er am Samstagabend in der Kirche am Jakobsplatz herumgeschrien und den Altar bespuckt. Der Mann aus Altleiningen habe deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Zu dem verhielt er sich aggressiv. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, welchem der 47-Jährige nachkam.

