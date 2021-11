47-jährige Lkw-Fahrerin kommt in Neckargemünd von der Spur ab

Neckargemünd. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend ist eine 47 Jahre alte Lkw-Fahrerin in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) von der Spur abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 47-Jährige gegen 21.30 Uhr die Bahnhofsstraße von Bammental kommend in Fahrtrichtung Kleingemünd. Als sie an der Kreuzung zur Friedensbrücke nach rechts abbiegen wollte und nutzte hierfür den linken von zwei Fahrspuren.

Da die 47-Jährige vermutlich zu schnell fuhr, blieb sie mit ihrem Lkw an der Bordsteinkante hängen und verlor durch das Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen kam sie von der Spur ab, prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine dort befindliche Mauer und kam wenige Meter weiter zum Stehen. Die 47-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Lkw entstand Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde zudem der Bauhof Neckargemünd verständigt. Während der Unfallaufnahme war die rechte Spur zeitweise gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.