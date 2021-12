46-Jähriger wird am Bahnhof unvermittelt angegriffen und mit Messer bedroht

Leimen. Ein Unbekannter hat einen 46 Jahre alten Mann in Leimen unvermittelt attackiert und dabei ein Messer gezückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befand sich der Geschädigte am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs Leimen/St. Ilgen. Aus bislang nicht bekannten Gründen sei der 46-Jährige von dem Unbekannten angepöbelt und in der Folge körperlich angegriffen worden. Plötzlich habe der Täter das Messer gezogen und dem Geschädigten damit gedroht. Er steckte es kurz darauf weg, stieg in den Ortsbus Sandhausen ein und flüchtete. Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Bei der Befragung des Busfahrers brachte die Polizei in Erfahrung, dass der Unbekannte den Bus an der Haltestelle "Lattweg" verlassen hatte. Der Mann wurde von der Polizei in einem Alter zwischen 35 und 45 Jahre beschrieben. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein. Der Mann sei bei der Tat mit einer hellbraunen ärmellosen Jacke sowie einem rot karierten Hemd und einer Wintermütze bekleidet gewesen. Außerdem trug er eine Brille und einen Bart.

Die Hintergründe der Tat waren unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06224 17490bei der Polizei.