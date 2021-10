46-Jähriger wegen versuchten Totschlags in psychiatrischer Klinik untergebracht

Neustadt/Weinstraße. Eine Haftrichterin des Amtsgerichts Frankenthal hat gegen einen 46-jährigen Mann einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 46-jährige Beschuldigte soll vergangenen Freitag einen 45-Jährigen bei Auseinandersetzungen zunächst in Lambrecht und kurz darauf in Neustadt mit einem Messer verletzt haben. Die Beamten hatten den Tatverdächtigen daraufhin auf einem Parkplatz an der Totenkopfstraße festgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der 46-Jährige wurde nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

