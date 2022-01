442 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz im Südwesten steigt deutlich

Mannheim / Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch mit 442 neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Mannheim auf 818,2 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Dienstag lag der Wert bei 819,4. Im Wochenvergleich zeigt sich dennoch eine deutliche Steigerung - am vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz bei 673,8. Mittlerweile wurden insgesamt 37.955 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist um eins gestiegen und liegt nach LGA-Zahlen bei insgesamt 416.

Inzidenzwerte auch im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg deutlich gestiegen

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA auf 741,8 gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 617,1. Vom Gesundheitsamt wurden 955 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 51.040 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis erhöhte sich um einen Todesfall und liegt jetzt bei insgesamt 551.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 254 weitere Corona-Fälle (insgesamt 12.542 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit deutlich auf 693,6. Am Dienstag lag der Wert noch bei 588,4. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt sind bis Mittwochabend weitere 445 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 37.796. Bislang gelten in Mannheim 34.373 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 3.009 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 414 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Inzidenz im Südwesten steigt deutlich - nur knapp unter 1000er-Marke

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche ist im Südwesten am Mittwoch deutlich gestiegen und liegt nur noch knapp unter der Marke von 1000. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) 969,3. Das ist ein sprunghafter Anstieg um 99,7 im Vergleich zum Vortag. Allerdings sind in den Daten viele Nachmeldungen enthalten, wie aus den Angaben der Behörde hervorgeht. Am Vortag hatte das LGA noch eine leicht sinkende Inzidenz vermeldet.

Auf den Intensivstationen wurden 8 Patienten weniger behandelt als noch am Tag zuvor mit nun 278. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in ein Krankenhaus kamen, stieg leicht auf 4,9.

Die mit Abstand höchsten Fallzahlen verzeichnet das LGA weiter in den Altersgruppen von 6 bis 9 und 10 bis 19 Jahren. Die Fallzahlen in diesen beiden Gruppen liegen deutlich über dem landesweiten Schnitt der Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Fallzahlen dürften aktuell noch deutlich höher sein, als es die Meldedaten abbilden. In der dritten Januarwoche lag der Anteil der positiven Proben an allen PCR-Tests bei mehr als 40 Prozent. Je höher der Anteil der positiven Proben ist, desto höher ist laut Experten wohl die Dunkelziffer der nicht erfassten Infektionen.

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat sich im Südwesten inzwischen fast vollständig durchgesetzt. In der dritten Januarwoche gingen 93,4 Prozent aller mittels variantenspezifischem PCR-Test untersuchten Proben auf diese Variante zurück. Damit ist Omikron innerhalb weniger Wochen auch im Südwesten dominant geworden. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.