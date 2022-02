Frankenthal. Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend einen 44-Jährigen in Frankenthal angegriffen. Auf dem Jakobsplatz schlugen, wie die Polizei mitteilt, vermutlich 10 etwa 20-Jährige auf den Mann ein. Der 44-Jährige habe eine Platzwunde am Kopf und durch den Einsatz von Pfefferspray, geschwollene Augen erlitten. Hintergründe für die Tat gebe es noch keine.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 zu melden.