Speyer. Ein 44-Jähriger ist am Sonntag gegen 18.15 Uhr in Speyer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen Roller gefahren. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann direkt an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Es wurde eine Blutprobe veranlasst. Die Polizei untersagte dem 44-Jährigen die Weiterfahrt und stellte die Schlüssel des Kleinkraftrades sicher.