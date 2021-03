44-Jähriger bedroht Jugendliche nach körperlicher Auseinandersetzung mit Schere

Worms. Ein 44-Jahre alter Mann hat in Worms drei Jugendliche nach einer körperlichen Auseinandersetzung mittels Schere mit dem Tode bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der Beschuldigte bereits am Donnerstag mit einem 17-jährigen des geschädigten Trios in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Am Freitagmittag trafen die beiden Kontrahenten zufällig erneut aufeinander.

AdUnit urban-intext1

Der 17-Jährige war dabei in Begleitung von zwei Freunden. Ein 19-Jähriger der Gruppe sprach den 44-Jährigen auf den Vorfall des Vortages an, woraufhin der Beschuldigte aggressiv reagiert habe und dem jungen Mann ins Gesicht schlug und diesen mit einem Kopfstoß verletzte.

Der 44-Jährige flüchtete anschließend in ein Friseursalon, wo er zu der Schere griff und die Todesdrohung in Richtung der drei Personen aussprach. Dem 19-Jährigen gelang es, weitere Handlungen zu unterbinden, indem er die Tür des Friseursalons zuhielt.

Unter Androhung des Einsatzes eines Distanz-Elektro-Impuls-Geräts bewegten die eingesetzten Polizeibeamten den Beschuldigten dazu, die Schere wegzulegen. Er ließ sich anschließend widerstandlos festnehmen.

AdUnit urban-intext2

Die Beamten stellten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest, weshalb dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund von Eigen - und Fremdgefährdung wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.