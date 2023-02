43-Jähriger tritt am Wormser Hauptbahnhof auf Mann ein

Worms. Ein 43-Jähriger tritt am Dienstagnachmittag mehrfach auf einen am bodenliegenden 42-Jährigen am Wormser Hauptbahnhof ein. Polizeiangaben zufolge kam es gegen 17.00 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 42-Jährigen und einem zunächst unbekannten 43-Jährigen. Der 43-Jährige trat im weiteren Verlauf mehrfach auf den am Boden liegenden 42-Jährigen ein und ließ erst von ihm ab, als mehrere Zeugen dazwischen gingen. Daraufhin rannte der bis dahin unbekannte Mann davon.

Der stark alkoholisierte Flüchtige fiel gegen 19:35 Uhr erneut auf, als er in einem Wormser Restaurant randalierte. Dort konnten Beamte der Polizei den 43-Jährigen kontrollieren und der Tat vom Hauptbahnhof zuordnen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.