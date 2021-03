Heidelberg. Bei einem Brand in Heidelberg-Handschuhsheim hat sich am Samstagmittag eine Person verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer, das in einer Küche ausgebrochen war, gegen 14:40 Uhr durch Anwohner gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte dieses schnell unter Kontrolle bringen. Die 43-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Hans-Thoma-Straße wurde wegen der Löscharbeiten etwa eine Stunde gesperrt.