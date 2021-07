Baden-Württemberg. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat für Sonntag, 11. Juli, 42 neue Coronafälle für das Land gemeldet. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie auf 501806 Personen an. Eine weitere Person ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle damit auf 10317 an. Die Zahl der Genesenen steigt um 130 auf 489857.

