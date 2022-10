42-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Neckargemünd/Heidelberg. Ein 42-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 37, in Höhe des Ortseingangs Neckargemünd, lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr mit seinem Wagen aus Heidelberg kommend in Richtung Neckargemünd. Weil er zu schnell unterwegs war, verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in einer Linkskurve gegen eine temporäre Ampelanlage an einem Radübergang. Durch den Zusammenprall mit der Ampel überschlug sich das Auto mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der nicht angeschnallte Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Pkw und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die B 37 musste ab der Höhe Heidelberg-Schlierbach und auf Neckargemünder Seite beim Übergang in die Bahnhofstraße für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg und die anschließende Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. Gegen 0.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Das Unfallfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12 000 Euro, teilten die Beamten mit. jei

Nach mehreren Überschlägen blieb das Auto auf dem Dach liegen. © René Priebe