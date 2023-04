41-jähriger Exhibitionist entblößt sich in Speyer vor zwei Frauen

Speyer. Ein 41-jähriger Mann aus Dudenhofen hat sich am Freitagnachmittag in Speyer vor zwei Frauen entblößt. Nach Polizeiangaben nahm der Mann anschließend vor den Augen der Frauen im Alter von 53 und 25 Jahren sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Der Mann konnte von der verständigten Polizei am Tatort in der Rheinhäußer Straße in Speyer festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Bei der Überprüfung der Person wurden von den Beamten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Exhibitionismus und unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz eingeleitet.