41-Jähriger angeschossen - Mann festgenommen

Haßloch. Nachdem er einen 41-Jährigen auf einer Straße im pfälzischen Haßloch angeschossen haben soll, ist ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann sei am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 41-Jährige sei nach wie vor in einem Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Der Mann hatte nach der Tat am Donnerstagabend operiert werden müssen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es zu einem Streit zwischen den zwei Männern gekommen, daraufhin soll der eine auf den anderen geschossen haben. Die Ermittlungen dauerten an.