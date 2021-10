41-Jähriger angeschossen

Hassloch. In der vorderpfälzischen Gemeinde ist am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr ein 41-jähriger Mann angeschossen worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft in Frankenthal hat ein bisher unbekannter Mann die Schüsse in der Straße „Schießmauer“ abgegeben. Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus operiert werden. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist nicht bekannt. Die Ermittler teilen mit, dass der 41-Jährige zu Fuß unterwegs gewesen sei. Während des Streits habe der Unbekannte auf den Mann geschossen und sei geflüchtet.

30 bis 40 Jahre alt, dunkle Jacke

Der mutmaßliche Täter soll den Beschreibungen des Opfers zufolge etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er ist demnach etwa 1,80 Meter groß und trägt einen Bart. Bekleidet soll er mit einer dunklen Jogging-Jacke gewesen sein.

Die Polizei sucht dringend Personen, die zur Tataufklärung beitragen können. „Wer hat am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr Personen, Fahrzeuge oder etwas Auffälliges in den Straßen Schießmauer, Martin-Luther-Straße, Ohliggasse, Lachener Weg oder Kirchgasse beobachtet“, fragen die Beamten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. sal

