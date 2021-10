41-Jährigen in Haßloch nach Streit auf Straße angeschossen

Haßloch. Ein Mann ist am späten Donnerstagabend in Haßloch angeschossen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 41-Jährige gegen 21.20 Uhr in der Straße „Schießmauer“ mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten. Dieser habe dann auf ihn geschossen und sei im Anschluss geflüchtet. Der 41-Jährige wurde in einem Krankenhaus operiert. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß; hatte einen Bart, bekleidet mit einer dunklen Jogging-Jacke.

Zeugen, die am Donnerstagabend, zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr Fahrzeuge oder etwas Auffälliges in den Straßen Schießmauer, Martin-Luther-Straße, Ohliggasse, Lachener Weg oder Kirchgasse beobachtet haben, oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Beamten zu wenden.