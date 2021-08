400.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Frankenthal. Bei einem Wohnhausbrand in Frankenthal sind insgesamt 400.000 Euro Schaden entstanden. Das ergab eine Untersuchung der Brandörtlichkeit durch eine Brandgutachterin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Vermutlich war der Brand am Sonntagmorgen in der Ruchheimer Straße durch einen technischen Defekt oder fahrlässiges Handeln verursacht worden. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bei der Begehung der Brandwohnung nicht.

Das Haus im Vorort Studernheim ist nach wie vor nicht bewohnbar. Bei dem Feuer war auch das Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr hatte den Brand, der gegen 4.30 Uhr ausgebrochen war, einer Mitteilung von Sonntag zufolge innerhalb von rund eineinhalb Stunden gelöscht. Im Anschluss wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Schließlich war der Einsatz gegen neun Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hatte den Schaden am Sonntag zunächst auf 200.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.