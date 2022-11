40-Jähriger versucht in Schifferstadt Polizeibeamte zu bestechen

Schifferstadt. In Schifferstadt hat ein Mann am Dienstagmorgen versucht, Polizeibeamte zu bestechen. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten nach einer Verkehrskontrolle in der Selligstraße fest, dass der 40-jährige Autofahrer aus Neuhofen nicht den nötigen Führerschein besitzt. Zuerst gab der Mann ihnen zudem falsche Personalien. Daraufhin streckte er diesen einen 50-Euro-Schein entgegen und erklärte, die Sache vergessen zu lassen. Die Beamten lehnten ab. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, versuchter Bestechung und falscher Namensangabe.

