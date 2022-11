Schifferstadt. Ein 40 Jahre alter Mann aus Schifferstadt hat am Donnerstagmorgen einer 34-Jährigen mit der Hundeleine ins Gesicht geschlagen. Beide Hundehalter waren zuvor wegen nicht angeleinter Hunde in einen Streit geraten, teilt die Polizei mit. Die Frau erlitt durch den Schlag ein Hämatom am Kopf. Nachdem der Tatverdächtige im Rahmen einer Fahndung von den Beamten festgestellt werden konnte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

