40-Jährige zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Waldsee. Eine Frau ist am Donnerstag zwischen zwei Fahrzeugen in Waldsee eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 41-Jähriger sein Fahrzeug mit Anhänger an einer Slipanlage in der Rheinaustraße. Da er seinen Wagen nicht ausreichend sicherte, rollte er auf ein gegenüber geparktes Fahrzeug. Dabei wurde die 40-Jährige zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und musste aufgrund einer Verletzung am Oberschenkel in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

