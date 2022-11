Südhessen. Am Montagabend sind in Südhessen rund 40 Beschwerden über Feiernde zu Halloween eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren Eier- oder Böller werfende sowie lautstarke junge Menschen der Grund. In Folge der Maßnahmen durch die Beamten konnten einige Personen überprüft werden.

