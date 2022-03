39-Jähriger tritt 14-Jährigen in den Rücken

Germersheim. Am Samstagnachmittag ist eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und einem 39-Jährigen in Germersheim vorgefallen. Auf einem Tankstellengelände gegen 17.00 Uhr soll der 39-Jährige nach Angaben der Polizei einem der drei 14-Jährigen in den Rücken getreten und dadurch leicht verletzt haben. Alle Personen wurden vom Platz verwiesen, wobei der 39-Jährige gegen 20.00 Uhr das Gelände schreiend und in betrunkenem Zustand erneut betrat. Die Beamten nahmen den Mann in polizeiliches Gewahrsam. Einen Atemalkoholtest habe er nicht durchführen wollen.

