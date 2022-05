Schifferstadt. Ein Autofahrer ist am Montagmorgen mit einem Fahrradfahrer in Schifferstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 22-Jährige um sieben Uhr von der A61 kommend in den Kreisel vor dem Pfalzmarkt Mutterstadt ein und übersah dabei den 39-Jährigen auf dem Fahrrad. Die Rettungskräfte brachten ihn aufgrund Verletzungen an der Hand und der Schulter in ein Krankenhaus.

